;
Yol Durumu
  1. Erdoğan ile Destici arasında kritik görüşme
  2. Gazilerimizi darp eden magandalar hakkında karar verildi!

Başbakan Yardımcısı : 'nin adayını da bilmiyor

'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili konuşan Hükümet Sözcüsü , "Siyasette ahlaksız bir pazarlık döndüğü ortada. CHP'nin adayını da bilmiyor" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: CHPnin adayını Kılıçdaroğlu da bilmiyor
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı , "'nin içinde bulunduğu durum gerçekten acınacak bir durum. CHP'yi ve ekibi acınacak hale getirdi.

"KILIÇDAROĞLU KENDİSİ ÇIKIP BEN ADAYIM DEMELİ"
CHP ne yapacağını bilmiyor. Kendi içinden bir ismi belirleyip çıkaramıyor. Siz 'yi yönetmeye ehil değil misiniz?. Kılıçdaroğlu kendisi çıkıp ben adayım demeli. Hodri meydan diyordu işte meydan. CHP'nin adayını Kılıçdaroğlu da bilmiyor" dedi

İYİ PARTİ'YE GEÇEN VEKİLLERİN CHP'YE DÖNECEĞİ İDDİASI
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Eğer istifa edeceklerse öyle anlaşılıyor ki kiraya verilen vekillerin 'kirasını tahsil' konusunda bir sıkıntı var. Tahsil edilemeyince zannedersem onları tekrar geri çağırma durumu ortaya çıkabilir.
Etiketler: , , ,
  • 27 Nisan 2018, Cuma 16:25
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar