Ah be Buse!

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düşen üniversiteli Buse,
hayatını kaybetti. Olay
dün İzmir
'de meydana
geldi. Dokuz Eylül
Üniversitesi Biyoloji
Öğretmenliği Bölümü
öğrencisi Buse Erdoğan
(22), kaldığı öğrenci
evindeki arkadaşlarıyla
iddiaya göre alkol
aldı. Arkadaşları
uyuduktan sonra
hava almak amacıyla
balkona çıkan genç kız,
dengesini kaybederek
3'üncü kattan beton
zemine düştü. Gürültü
üzerine dışarıya çıkan
mahalle sakinleri
sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, Buse'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Öte yandan
genç kızın alkol aldığı
sırada arkadaşlarına 'Ben intihar etmek istiyorum'
dediği öne
sürüldü. Olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.
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