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Ah be Buse!

’de ev arkadaşlarıyla alkol alan üniversiteli Buse, balkondan düştü. Beton zemine çakılıp feci şekilde öldü

Ah be Buse!
Balkondan düşen üniversiteli Buse, hayatını kaybetti. Olay dün 'de meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Buse Erdoğan (22), kaldığı öğrenci evindeki arkadaşlarıyla iddiaya göre alkol aldı. Arkadaşları uyuduktan sonra hava almak amacıyla balkona çıkan genç kız, dengesini kaybederek 3'üncü kattan beton zemine düştü. Gürültü üzerine dışarıya çıkan mahalle sakinleri sağlık ekiplerini aradı. Ekipler, Buse'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan genç kızın alkol aldığı sırada arkadaşlarına 'Ben intihar etmek istiyorum' dediği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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