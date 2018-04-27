Adaylık nedeniyle istifa edecek devlet görevlilerinin kamuya dönüş takvimi de belli oldu.
24 Haziran seçimlerinde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin istifası için tanınan süre dün dolarken, Devlet Personel Başkanlığı da seçilemeyecekler için dönüş rehberi hazırladı. Rehberde şu uyarılar öne çıktı:
İSTİFA EDENLERİN HAKLARI
Seçime aday olabilmek için istifa eden memurlar görevlerinden ayrı kaldıkları sürece memuriyete ilişkin özlük haklarından yararlanmaları mümkün olmadığı gibi bu sürelerin emeklilik bakımından değerlendirilmesine de imkan bulunmayacak.
ÖDEME YAPILMAYACAK
İstifa eden memurların aday olmamaları ya da aday olup da seçimi kazanamamaları üzerine görevlerine geri dönmeleri halinde, görevden ayrı kaldıkları süre için kendilerine mali ve sosyal haklar kapsamında hiçbir ödeme yapılmayacak.
BAŞKA YERE KAYDIRILABİLECEK
Görevden ayrılanların kurumlarına tekrar dönmek istemeleri halinde kurumları tarafından eski görevlerine döndürülmeleri zorunlu olmayacak. Kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanmaları da mümkün bulunmaktadır.
KİMLER DÖNEMEYECEK
Yüksek mahkeme üyeleri, hakim, savcılar ve bu meslekten sayılanlar, subay ve astsubaylar görevlerine geri dönüş yapamayacak.BİR AY SÜRE VAR
İstifa eden ancak aday adayı veya aday olmamış ya da seçilemeyen kamu görevlilerinden geri dönüş hakkı bulunanlar en son YSK'nın kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazetede yayınlanmasına müteakip 1 aylık süre içerisinde kurumlarına müracaat edebilecekler. Süre geçtikten sonra yapılacak başvuruların ise bu kapsamda değerlendirilmesine imkan bulunmayacak.
24 Haziran seçimlerinde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin istifası için tanınan süre dün dolarken, Devlet Personel Başkanlığı da seçilemeyecekler için dönüş rehberi hazırladı. Rehberde şu uyarılar öne çıktı:
İSTİFA EDENLERİN HAKLARI
Seçime aday olabilmek için istifa eden memurlar görevlerinden ayrı kaldıkları sürece memuriyete ilişkin özlük haklarından yararlanmaları mümkün olmadığı gibi bu sürelerin emeklilik bakımından değerlendirilmesine de imkan bulunmayacak.
ÖDEME YAPILMAYACAK
İstifa eden memurların aday olmamaları ya da aday olup da seçimi kazanamamaları üzerine görevlerine geri dönmeleri halinde, görevden ayrı kaldıkları süre için kendilerine mali ve sosyal haklar kapsamında hiçbir ödeme yapılmayacak.
BAŞKA YERE KAYDIRILABİLECEK
Görevden ayrılanların kurumlarına tekrar dönmek istemeleri halinde kurumları tarafından eski görevlerine döndürülmeleri zorunlu olmayacak. Kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanmaları da mümkün bulunmaktadır.
KİMLER DÖNEMEYECEK
Yüksek mahkeme üyeleri, hakim, savcılar ve bu meslekten sayılanlar, subay ve astsubaylar görevlerine geri dönüş yapamayacak.BİR AY SÜRE VAR
İstifa eden ancak aday adayı veya aday olmamış ya da seçilemeyen kamu görevlilerinden geri dönüş hakkı bulunanlar en son YSK'nın kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazetede yayınlanmasına müteakip 1 aylık süre içerisinde kurumlarına müracaat edebilecekler. Süre geçtikten sonra yapılacak başvuruların ise bu kapsamda değerlendirilmesine imkan bulunmayacak.
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