FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne koşarkan savaş jetinden atılan bir bombadan saçılan şarapnel parçaları, 24 yaşındaki Emre Doğan'ın sol ayağını parçaladı, omuriliğine isabet etti. Omurilikteki şarapnel parçası çıkarılsa da artık yürüyemiyordu. 21 ay boyunca tedavisi süren gaziyi, devletin aldığı 95 bin dolarlık yürüme robotu ayağa kaldırdı. Her gün fizyoterapist eşliğinde 2.5 saat robotuyla çalışan Emre, sadece yürümüyor artık spor da yapıyor.
AFRİN'E GİTMEK İSTEDİM
Emre, komando gibi şınav bile çekiyor. Kahraman gazi, "Askerliğimi komando olarak yaptım. Robotumla Afrin'e gitmek istedim ama olmadı. Bu robotu üretenler, benim onunla şınav çektiğimi görünce şaşırdı. Hayatımı robotla sürdüreceksem, normal bir insan ne yapıyorsa her şeyi onunla yapabilecek hâle gelmeliyim" diyor. Ankara'yı kuş bakışı gören Keçiören Kent Ormanı'nda her gün fizik tedavi çalışmaları yapan kahraman gazi, burada seçim havasını SABAH için yorumladı. Doğan'ın şu sıralar en büyük üzüntüsü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan günü TBMM'de sarfettiği skandal sözleri olmuş. Kılıçdaroğlu'nun "Tek adam" ve "Sizin çocuklarınıza bırakacağınız tek adam rejimi kurma mirası vardır ki üzülerek söylüyorum bu kötü bir mirastır"' sözlerine tepki gösteren gazi Doğan, "Biz bu vatan için 15 Temmuz'da sokaklara ölmeye çıktık. Sen tanklarla havalimanından çıkarken, biz hainlerin kullandığı jetlere, tanklara, silahlara meydan okuyorduk. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan önce bu ülkeye diğer partilerin çektirdiği eziyetti. Reis'ten önce nasıldı, şimdi nasıl. Reis'in hedefleri 2023. Türkiye'ye boyut atlatacak. Tek adam rejimi değil, demokrasi rejimi bu" dedi.
ÇAMUR ATIYOR, KAÇIYOR
Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Kılıçdaroğlu, çamur atıyor, kaçıyor. 15 Temmuz günü vatanı savunması gerekirken kaçtı. Vasıfsızlığını vasıf gibi gösteriyor. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkan olacak. Reis'ten yanayız. O olmasaydı, bu ülke karanlık güçlerin eline geçecekti. Reis'in ne yaptığını gördüler. Boyut atladık. İnsanlar eskiden darbe oluyordu sesini çıkaramıyordu. Şimdi demokrasi için sokaklara çıkıyorlar. Nasıl olur da Cumhurbaşkanlığı seçimini halkın yapmasını isteyen, 24 Haziran'da da seçimi halkın eline vermiş insanı tek adam diye yorumluyorsunuz. Her şey halkın elinde."
AFRİN'E GİTMEK İSTEDİM
Emre, komando gibi şınav bile çekiyor. Kahraman gazi, "Askerliğimi komando olarak yaptım. Robotumla Afrin'e gitmek istedim ama olmadı. Bu robotu üretenler, benim onunla şınav çektiğimi görünce şaşırdı. Hayatımı robotla sürdüreceksem, normal bir insan ne yapıyorsa her şeyi onunla yapabilecek hâle gelmeliyim" diyor. Ankara'yı kuş bakışı gören Keçiören Kent Ormanı'nda her gün fizik tedavi çalışmaları yapan kahraman gazi, burada seçim havasını SABAH için yorumladı. Doğan'ın şu sıralar en büyük üzüntüsü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan günü TBMM'de sarfettiği skandal sözleri olmuş. Kılıçdaroğlu'nun "Tek adam" ve "Sizin çocuklarınıza bırakacağınız tek adam rejimi kurma mirası vardır ki üzülerek söylüyorum bu kötü bir mirastır"' sözlerine tepki gösteren gazi Doğan, "Biz bu vatan için 15 Temmuz'da sokaklara ölmeye çıktık. Sen tanklarla havalimanından çıkarken, biz hainlerin kullandığı jetlere, tanklara, silahlara meydan okuyorduk. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan önce bu ülkeye diğer partilerin çektirdiği eziyetti. Reis'ten önce nasıldı, şimdi nasıl. Reis'in hedefleri 2023. Türkiye'ye boyut atlatacak. Tek adam rejimi değil, demokrasi rejimi bu" dedi.
ÇAMUR ATIYOR, KAÇIYOR
Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Kılıçdaroğlu, çamur atıyor, kaçıyor. 15 Temmuz günü vatanı savunması gerekirken kaçtı. Vasıfsızlığını vasıf gibi gösteriyor. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkan olacak. Reis'ten yanayız. O olmasaydı, bu ülke karanlık güçlerin eline geçecekti. Reis'in ne yaptığını gördüler. Boyut atladık. İnsanlar eskiden darbe oluyordu sesini çıkaramıyordu. Şimdi demokrasi için sokaklara çıkıyorlar. Nasıl olur da Cumhurbaşkanlığı seçimini halkın yapmasını isteyen, 24 Haziran'da da seçimi halkın eline vermiş insanı tek adam diye yorumluyorsunuz. Her şey halkın elinde."
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