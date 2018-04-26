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, bataryalara alçak irtifada koruma sağlayan için de teklife hazırlanıyor.

’nin alacağı S-400 hava savunma sistemi ’da üretim bandına girdi. Sistem Temmuz 2019’a yetiştirilecek. , vurulma tehdidine karşı bataryalara alçak irtifada koruma sağlayan için de teklife hazırlanıyor.



'nin yüksek irtifa hava savunma sistemi açığını kapatmak üzere acil ihtiyaç kapsamında 'dan alacağı S-400'lerin üretimine başlandı. 3-4 Nisan'da Ankara'da Rusya Devlet Başkanı 'i ağırlayan , hava savunma sisteminin Türkiye'ye bir an önce teslim edilmesini istemiş, teklifi kabul eden Rus lider ise teslimatı daha erkene çektiklerini açıklamıştı.

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  • 26 Nisan 2018, Perşembe 18:35
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