



Türkiye'nin yüksek irtifa hava savunma sistemi açığını kapatmak üzere acil ihtiyaç kapsamında Rusya'dan alacağı S-400'lerin üretimine başlandı. 3-4 Nisan'da Ankara'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava savunma sisteminin Türkiye'ye bir an önce teslim edilmesini istemiş, teklifi kabul eden Rus lider ise teslimatı daha erkene çektiklerini açıklamıştı.