Türkiye'nin yüksek irtifa hava savunma sistemi açığını kapatmak üzere acil ihtiyaç kapsamında Rusya'dan alacağı S-400'lerin üretimine başlandı. 3-4 Nisan'da Ankara'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava savunma sisteminin Türkiye'ye bir an önce teslim edilmesini istemiş, teklifi kabul eden Rus lider ise teslimatı daha erkene çektiklerini açıklamıştı.
Rusya, bataryalara alçak irtifada koruma sağlayan Pantsir için de teklife hazırlanıyor.
Türkiye’nin alacağı S-400 hava savunma sistemi Rusya’da üretim bandına girdi. Sistem Temmuz 2019’a yetiştirilecek. Moskova, vurulma tehdidine karşı bataryalara alçak irtifada koruma sağlayan Pantsir için de teklife hazırlanıyor.
Etiketler: Rusya , Vladimir Putin , Cumhurbaşkanı Erdoğan , Savunma Sanayii , Türkiye , Moskova , Pantsir , s400
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