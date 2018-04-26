Ne yaptın Olena!

Lüks sitede yaşayan Ukraynalı kadın canına kıydı. Olay dün İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı. Ukrayna uyruklu 35 yaşındaki Olena Tyhly, sitenin 12'nci katındaki dairenin balkonunda kemerle asılı halde bulundu. Komşuları gözlerine inanamadı. İtfaiye ekipleri, 30 metre yükseklikte balkonda asılı bulunan genç kadının cesedini aldı. Tyhly'nin cansız bedeni incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, 33 yaşındaki erkek arkadaşı M.N.A.'yı gözaltına aldı. İki yıldır birlikte yaşadıklarını ve birbirlerini çok sevdiklerini söyleyen M.N.A., genç kadının cesedinin bulunduğu eve gece gittiğini, sabaha karşı evden ayrıldığını ve aralarında bir tartışma yaşanmadığını ifade etti. Genç kadının sır ölümü araştırılıyor.
ÖMER SOMER
ÖMER SOMER
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