;
Yol Durumu
  1. Öğrencilere bilgisayar müjdesi!
  2. Türkiye'den AB'ye tokat gibi cevap

Cumhurbaşkanı , Guterres ile görüştü

, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı , Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) destek konusunun ele alındığı görüşmede, Suriye'de son gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'nin Filistin konusundaki duyarlılığına dikkati çekerek, UNRWA için de desteğin sürmesini beklediklerini ifade etti.

da Türkiye'nin Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin istikrarı açısından önemli bir unsur olarak değerlendirdiği UNRWA'ya bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye konusunda ise Suriyelilerin kalıcı barış ve huzura kavuşmaları için soruna siyasi çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Etiketler: , ,
  • 26 Nisan 2018, Perşembe 17:40
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar