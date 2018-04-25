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Başkanı Güven: Yarın takvimi açıklıyoruz!

Başkanı , 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel lerine 11 partinin katılacağını bildirdi.

YSK Başkanı Güven: Yarın takvimi açıklıyoruz!

Başkanı takvimine iliişkin açıklama yaptı. Güven, "Yarın seçim takvimini açıklamayı planlıyoruz" dedi.

AA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre ise, YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine 11 partinin katılacağını bildirdi.

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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 20:50
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