YSK Başkanı Güven: Yarın takvimi açıklıyoruz!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim takvimine iliişkin açıklama yaptı. Güven, "Yarın seçim takvimini açıklamayı planlıyoruz" dedi.
AA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre ise, YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine 11 partinin katılacağını bildirdi.
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