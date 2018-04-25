Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı vemilletvekilliği genel seçimlerine HÜDA-PAR'ın parti olarak kabul başvurusunu onayladı.

YSK, seçime Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) , Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin girebileceğine karar vermişti.

HÜDA-PAR'ın da parti olarak onaylanmasıyla birlikte, toplam 11 siyasi parti seçimlere dahil olma hakkı kazanmış oldu.