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açıkladı! lere girebilecek

Yüksek Kurulu, HÜDA-PAR'ın seçimlere parti olarak katılma başvurusuna olumlu yanıt verdi. HÜDA-PAR yaptığı açıklamada "'ya yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış, partimizin seçimlere parti olarak katılma hakkı teslim edilmiştir. Hayırlı olsun." açıklamasını yaptı.

YSKdan HÜDA PAR kararı!

Yüksek Kurulu (), 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı vemilletvekilliği genel seçimlerine HÜDA-PAR'ın parti olarak kabul başvurusunu onayladı.

YSK, seçime Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) , Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin girebileceğine karar vermişti.

HÜDA-PAR'ın da parti olarak onaylanmasıyla birlikte, toplam 11 siyasi parti seçimlere dahil olma hakkı kazanmış oldu.

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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 19:28
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