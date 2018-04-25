Olay, Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde bulunan 25 katlı lüks binanın 12. katında meydana geldi. Site sakinleri, karşı bloktaki balkonun korkuluklarına kemerle asılı vaziyette, hareketsiz halde bir kadın gördü.
Ukrayna uyruklu Olena Tyhly Bayrampaşa'da balkon korkuluklarına asılı halde bulundu
Bayrampaşa’da, Ukrayna uyruklu 35 yaşındaki Olena Tyhly isimli kadın, lüks bir sitenin 12. katındaki dairenin balkon korkuluklarına boynundan kemerle asılı halde bulundu. Hayatını kaybeden kadının cesedi asıldığı yerden, itfaiyenin yangın merdiveniyle alındı. Genç kadının intihar ettiği tahmin ediliyor.
Olay, Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde bulunan 25 katlı lüks binanın 12. katında meydana geldi. Site sakinleri, karşı bloktaki balkonun korkuluklarına kemerle asılı vaziyette, hareketsiz halde bir kadın gördü.
Etiketler: Ukrayna , Olena Tyhly , Bayrampaşa , intihar
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