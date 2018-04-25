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uyruklu 'da balkon korkuluklarına asılı halde bulundu

’da, uyruklu 35 yaşındaki isimli kadın, lüks bir sitenin 12. katındaki dairenin balkon korkuluklarına boynundan kemerle asılı halde bulundu. Hayatını kaybeden kadının cesedi asıldığı yerden, itfaiyenin yangın merdiveniyle alındı. Genç kadının ettiği tahmin ediliyor.



Olay, Altıntepsi Mahallesi'nde bulunan 25 katlı lüks binanın 12. katında meydana geldi. Site sakinleri, karşı bloktaki balkonun korkuluklarına kemerle asılı vaziyette, hareketsiz halde bir kadın gördü.
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 15:43
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