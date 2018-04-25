İmar barışı düzenlemesinin ayrıntılarına ortaya çıktı. İmar barışının ekonomik ve sosyal faydaları değerlendirildi. İmar barışıyla devletin vergi kayıplarının engellenmesi, arsa vasfından alınan emlak vergisinin yapı vasfından alınmaya başlanması öngörülüyor. Buna göre, Hazine arazisi üzerindeki kaçak ve kat mülkiyetine geçen yapıların alım satım işleri yasallık kazanacak. Bakanlık, imar barışından elde edilecek gelire ilişkin iki senaryo hazırladı. Habertürk'ün haberine göre senaryolar şöyle:
İmar Barışı'nda ayrıntılar belli oldu
İmar Barışı düzenlemesi için senaryolar belli oldu. Buna göre iki senaryo bulunurken; ilk senaryoya göre Yapı Kayıt Belgesi ve kat mülkiyeti başvurusu için toplam 48.6 milyar, ikinci senaryoda ise 68.6 milyar gelir hedefi konuldu. Gelir, deprem riski bulunan 7 milyon binanın dönüşümünde kullanılacak, 31 Aralık 2017’den önce yapılmış yapıları kapsayacak.
Etiketler: kentsel dönüşüm , imar barışı
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