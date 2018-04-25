;
Yol Durumu
  1. Sarıyer’de kontrolden çıkan halk otobüsü park halindeki 4 aracı biçti

'nde zurnalı trafik canavarı!

Akan trafiğe aldırış etmeyen otomobil sürücüsü, direksiyonu bırakıp zurna çalmaya başladı. Köprüde seyir halinde olan sürücünün direksiyonu bırakıp zurna çaldığını fark eden diğer sürücüler gördükleri karşısında hayrete düştü

FSMde zurnalı trafik canavarı!
'nde seyir halinde ilerleyen bir trafik magandası direksiyonu bırakıp zurna çalmaya başladı. Trafik canavarının yanında oturan kişinin ise hiçbir şey olmuyormuş gibi sakin bir şekilde cep telefonuyla oynaması dikkat çekti. Olası bir kazaya davetiye çıkartan zurnalı sürücü başka bir sürücü tarafından görüntülendi.



'nın haberine göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ilerleyen bir sürücü "Bu kadarına da pes" dedirtti. Akan trafiğe aldırış etmeyen otomobil sürücüsü, direksiyonu bırakıp zurna çalmaya başladı. Köprüde seyir halinde olan sürücünün direksiyonu bırakıp zurna çaldığını fark eden diğer sürücüler gördükleri karşısında hayrete düştü.

Trafik canavarının yanında oturan kişinin ise hiçbir şey olmuyormuş gibi cep telefonuyla oynaması dikkat çekti. Kuralları hiçe sayarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü olası bir kazaya da davetiye çıkardı. Trafik magandasının tehlike saçan yolculuğu başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi
Etiketler: ,
  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 11:04
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar