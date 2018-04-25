Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen Anayasa Mahkemesinin 56. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Zühtü Arslan tarafından karşılandı.
Salonda ilgiyle karşılanan Erdoğan'ın tokalaştığı isimler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.
ERDOĞAN'I GÖREN KILIÇDAROĞLU
Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile tokalaştığı anlarda Erdoğan'a bakan CHP Lideri'nin yüzündeki ifade objektiflere yansıdı.
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