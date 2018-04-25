;
Yol Durumu
  1. İstanbullulara müjde! Oraya da metro hattı geliyor
  2. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ankara'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören panik yaptı

24 Haziran seçimlerine 59 gün kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşısında gören Kemal şekilden şekile girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanı gören Kılıçdaroğlu panik yaptı

Cumhurbaşkanı , Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen Anayasa Mahkemesinin 56. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Zühtü Arslan tarafından karşılandı.

Salonda ilgiyle karşılanan Erdoğan'ın tokalaştığı isimler arasında Genel Başkanı Kemal da vardı.

ERDOĞAN'I GÖREN KILIÇDAROĞLU
Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan Yardımcısı ile tokalaştığı anlarda Erdoğan'a bakan CHP Lideri'nin yüzündeki ifade objektiflere yansıdı.

Etiketler: , , , ,
  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 12:57
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar