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Erdoğan'dan yorumu

Erdoğan, döneminde böyle bir gündemin oluşturulmasını doğru bulmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan bedelli askerlik yorumu
24 Haziran'da yapılacak ler öncesi çalışmalarına hız veren , partisinin en yetkili organı Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda önemli uyarılarda bulundu.

BEDELLİ ASKERLİK
Bazı isimlerin seçim döneminde bedelli askerliğin yeniden gündeme geldiğini hatırlatması üzerine Erdoğan, "Seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam" diye konuştu.

BAKANLIK BEKLENTİSİ
Erdoğan ayrıca bakanlık beklentisiyle adaylık konusunda tereddüt yaşayan milletvekillerine, "Kimse işaret beklemesin, aday olmak isteyen kendi kararını kendi versin" dedi.

DAVET GELMEDEN GÖREVDEN AYRILMAYIN
Erdoğan, belediye ve il başkanları ile bürokratlara da, parti yönetiminden davet gelmeden adaylık için görevlerinden ayrılmamaları uyarısında bulundu.
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 09:48
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