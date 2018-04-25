BBP Genel Merkezi'nde 09.30'da başlayan görüşmeye AK Parti'yi temsilen parti sözcüsü Mahir Ünal ile Meclis Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş katıldı.
Görüşme sonrası açıklama yapan Ünal, şunları söyledi:
"Türk siyasetinde gizli kapaklı, kirli pazarlıkların yapılmaması, her şeyin milletin gözünün önünde ceryan etmesi için ittifak düzenlemesi yapıldı. Biz, MHP ile olan ittifak görüşmelerini şeffaf ve halkımızın gözünün önünde yaptık. Sayın Genel Başkan ile görüştük, sanıyorum kendisi hafta içinde Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Görüşmenin ardından varılan nihai nokta açıklanır."
BBP: ADAYIMIZ CUMHUR İTTİFAKININ ADAYI
BBP lideri Destici de açıklamasında, "İşin başından beri ittifakın yasal hale getirilmesinin doğru olduğunu savunduk. Cumhur ittifakını desteklediğimizi, BBP olarak bu ittifakın içinde olacağımızı açıkladık. Bugün AK Parti heyeti bizleri ziyaret etti. BBP kendi amblemiyle mi, kendi listesiyle mi yer alacak? İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla yapacağımız görüşme sonrası bunu netleştirmiş olacağız. Elbette ki biz kendi kurumsal kimliğimizle girmeyi arzu ederiz. Bu sadece bizim değil Cumhur ittifakının birlikte vereceği karardır, bu karara da saygılı oluruz. BBP'nin parlamentoda temsil edilmesi de bu anlamda çok önemlidir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri en az parlamento seçimleri kadar değerlidir" dedi.
'GÜL'ÜN 2007'YE DÖNMESİ LAZIM'
BBP lideri Mustafa Destici 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık iddialarına ilişkin konuştu. Destici, "Sayın Gül Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli siyasetçilerimizden. Bir değerimiz. Fakat onun da çok yıpratılmaması gerekir. Sayın Gül 2007'ye dönmeli. Şimdi o döneme baktığımızda 367 krizi vardı. Krizin öncesinde bir tarafta Cumhur İttifakı'nın başında kendisini 'Kardeşim' diye aday gösteren Erdoğan var. Bu tarafta 367 krizini çözen Devlet Bahçeli var. Yine hiç tereddüt etmeden Gül'ü destekleyen BBP var. Öbür tarafta 367 krizini çıkarıp seçilmemesi için her yolu denemiş kişiler var. Sayın Gül kararı bu yönde verir diye düşünüyorum. Bunu hesap edecektir. Bu tecrübeye bu duruşa sahip bir siyasetçidir Sayın Gül" dedi.
Görüşme sonrası açıklama yapan Ünal, şunları söyledi:
"Türk siyasetinde gizli kapaklı, kirli pazarlıkların yapılmaması, her şeyin milletin gözünün önünde ceryan etmesi için ittifak düzenlemesi yapıldı. Biz, MHP ile olan ittifak görüşmelerini şeffaf ve halkımızın gözünün önünde yaptık. Sayın Genel Başkan ile görüştük, sanıyorum kendisi hafta içinde Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Görüşmenin ardından varılan nihai nokta açıklanır."
BBP: ADAYIMIZ CUMHUR İTTİFAKININ ADAYI
BBP lideri Destici de açıklamasında, "İşin başından beri ittifakın yasal hale getirilmesinin doğru olduğunu savunduk. Cumhur ittifakını desteklediğimizi, BBP olarak bu ittifakın içinde olacağımızı açıkladık. Bugün AK Parti heyeti bizleri ziyaret etti. BBP kendi amblemiyle mi, kendi listesiyle mi yer alacak? İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla yapacağımız görüşme sonrası bunu netleştirmiş olacağız. Elbette ki biz kendi kurumsal kimliğimizle girmeyi arzu ederiz. Bu sadece bizim değil Cumhur ittifakının birlikte vereceği karardır, bu karara da saygılı oluruz. BBP'nin parlamentoda temsil edilmesi de bu anlamda çok önemlidir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri en az parlamento seçimleri kadar değerlidir" dedi.
'GÜL'ÜN 2007'YE DÖNMESİ LAZIM'
BBP lideri Mustafa Destici 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık iddialarına ilişkin konuştu. Destici, "Sayın Gül Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli siyasetçilerimizden. Bir değerimiz. Fakat onun da çok yıpratılmaması gerekir. Sayın Gül 2007'ye dönmeli. Şimdi o döneme baktığımızda 367 krizi vardı. Krizin öncesinde bir tarafta Cumhur İttifakı'nın başında kendisini 'Kardeşim' diye aday gösteren Erdoğan var. Bu tarafta 367 krizini çözen Devlet Bahçeli var. Yine hiç tereddüt etmeden Gül'ü destekleyen BBP var. Öbür tarafta 367 krizini çıkarıp seçilmemesi için her yolu denemiş kişiler var. Sayın Gül kararı bu yönde verir diye düşünüyorum. Bunu hesap edecektir. Bu tecrübeye bu duruşa sahip bir siyasetçidir Sayın Gül" dedi.
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