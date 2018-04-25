;
Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ülkeye ziyaret

Başkanı 'den 'cumhur ittifakı' açıklaması

Büyük Birlik Partisi Başkanı , - görüşmesine ilişkin konuştu. "Cumhur ittifakının yanındayız" diyen Destici, "İttifaka fitne sokmaya fırsat vermeyiz." ifadelerine yer verdi.

BBPden cumhur ittifakı açıklaması
Genel Merkezi'nde 09.30'da başlayan görüşmeye 'yi temsilen parti sözcüsü ile Meclis Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş katıldı.
Görüşme sonrası açıklama yapan Ünal, şunları söyledi:

"Türk siyasetinde gizli kapaklı, kirli pazarlıkların yapılmaması, her şeyin milletin gözünün önünde ceryan etmesi için ittifak düzenlemesi yapıldı. Biz, ile olan ittifak görüşmelerini şeffaf ve halkımızın gözünün önünde yaptık. Sayın Genel Başkan ile görüştük, sanıyorum kendisi hafta içinde Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Görüşmenin ardından varılan nihai nokta açıklanır."



BBP: ADAYIMIZ CUMHUR İTTİFAKININ ADAYI
BBP lideri Destici de açıklamasında, "İşin başından beri ittifakın yasal hale getirilmesinin doğru olduğunu savunduk. Cumhur ittifakını desteklediğimizi, BBP olarak bu ittifakın içinde olacağımızı açıkladık. Bugün AK Parti heyeti bizleri ziyaret etti. BBP kendi amblemiyle mi, kendi listesiyle mi yer alacak? İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla yapacağımız görüşme sonrası bunu netleştirmiş olacağız. Elbette ki biz kendi kurumsal kimliğimizle girmeyi arzu ederiz. Bu sadece bizim değil Cumhur ittifakının birlikte vereceği karardır, bu karara da saygılı oluruz. BBP'nin parlamentoda temsil edilmesi de bu anlamda çok önemlidir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri en az parlamento seçimleri kadar değerlidir" dedi.



'GÜL'ÜN 2007'YE DÖNMESİ LAZIM'
BBP lideri 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylık iddialarına ilişkin konuştu. Destici, "Sayın Gül Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli siyasetçilerimizden. Bir değerimiz. Fakat onun da çok yıpratılmaması gerekir. Sayın Gül 2007'ye dönmeli. Şimdi o döneme baktığımızda 367 krizi vardı. Krizin öncesinde bir tarafta Cumhur İttifakı'nın başında kendisini 'Kardeşim' diye aday gösteren Erdoğan var. Bu tarafta 367 krizini çözen var. Yine hiç tereddüt etmeden Gül'ü destekleyen BBP var. Öbür tarafta 367 krizini çıkarıp seçilmemesi için her yolu denemiş kişiler var. Sayın Gül kararı bu yönde verir diye düşünüyorum. Bunu hesap edecektir. Bu tecrübeye bu duruşa sahip bir siyasetçidir Sayın Gül" dedi.
Etiketler: , , , , , ,
  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 11:58
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar