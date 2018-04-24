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İyi ki doğdun Gabi

İyi ki doğdun Gabi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde, dünyanın ilk tüp bebek yöntemiyle doğan fili "Gabi", dün 13 yaşına bastı. Gabi için kutlama yapıldı. Devasa cüssesiyle dikkati çeken "Gabi"nin bakıcısıyla olan dostluğu da ziyaretçileri şaşırtıyor. Bakıcısının "gel, git, koş, geri gel, yürü ve dur" gibi komutlarına anında yanıt verebilen "Gabi", birlikte vakit geçirdikten sonra bakıcılarını kendi stiliyle uğurluyor.
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