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Terörle mücadele operasyonları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

İstanbul Üniversitesinde FETÖ operasyonu
Cumhuriyet Başsavcılığınca /'nin İstanbul Üniversitesi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan 6'sı gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri görev yapan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı 'u kullandığı tespit edilen 7 şüpheli ile darbeyi destekleyici mesajlar attığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Zanlılardan 6'sı gözaltına alındı.
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  • 24 Nisan 2018, Salı 10:47
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