Hükümetten Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı torunlarının evinde ve de onların gözlerinin içine bakarak Osmanlı'ya yaptığı iftira ve hakaretler, başta Yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir. Yörükler Osmanlı'dır, Osmanlı da Yörük'tür." ifadesini kullandı.

Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Osmanlı ceddimizdir. Osmanlı, atalarımızın kurduğu en büyük ve en ihtişamlı devletlerden biridir." değerlendirmesini yaptı.

Osmanlı'nın yalnız Kayı Boyu'nun değil bütün Türk boylarının devleti olduğunu belirten Bozdağ, Osmanlı Devleti'nin, tüm Türk boylarının şanını yücelttiğini ve Türk'ün adını tarihe altın harflerle yazdırdığını vurguladı.

Bozdağ, Türk milletinin Osmanlı'nın torunları olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye devleti de Osmanlı Devleti'nin devamıdır. Türk milleti ve Türkiye devleti hem Osmanlı Devleti'nin ve hem de Osmanlıların mirasçısıdır. Hükümran olduğu topraklarda Osmanlı Devleti, daima adaleti ayakta tutmuş; daima adaletle hükmetmiş ve daima adaleti yüceltmiştir. Osmanlı Devleti'ni zulümle veya zalimlikle itham etmek sadece cahillikle izah edilemez. Osmanlı düşmanlığı, katıksız Türk düşmanlığıdır. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı torunlarının evinde ve de onların gözlerinin içine bakarak Osmanlı'ya yaptığı iftira ve hakaretler, başta Yörükler olmak üzere Türk milletinin her bir ferdine yapılmış iftira ve hakarettir. Yörükler Osmanlı'dır, Osmanlı da Yörük'tür."

Türkiye'nin partisi olmaktan çıkan CHP ve partinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Mersin'in Silifke ilçesinde Osmanlı İmparatorluğu'na skandal sözlerle saldırmıştı.

Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun halka zulüm ettiğini çirkin sözlerle öne süren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu "Osmanlı döneminde herkes padişahın kulu ve kölesiydi. Millet diye bir kavram yoktu. Türk milleti diye de bir kavram yoktu. Çünkü Osmanlı Türklerle alay ediyordu." ifadelerini kullanmıştı.