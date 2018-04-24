Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni dönemi anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısında konuştu. Konuşmasında yeni dönem de neler olacağına da değinen Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu."Bizim yeni dönemde milletimize taahhütlerimiz şunlar olacaktır" diyen Erdoğan, "Yeni dönem daha fazla demokrasi, daha güçlü hukuk devleti, daha fazla refah ve daha geniş özgürlük dönemi olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Yeni dönem kalıcı huzurun, kalıcı güven ortamının daha büyük atılımların dönemi olacaktır. Yeni dönem; yürütmenin daha etkin, yasamanın daha itibarlı, yargının daha bağımsız hale geldiği bir dönem olacaktır. Her ne kadar nüfus artış hızımız arzu ettiğimiz düzeyde olmasa da hala dünyanın en genç ve en nitelikli nüfusuna sahip olan ülkelerden biri olarak 24 Haziran'ın asıl gençlerimizin seçimi olacağına inanıyorum."