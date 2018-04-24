Çiftli Bank!

28 yaşındaki Mehmet Aydın, vurgunda sınır tanımadı. Çiftlik Bank oyunuyla binlerce kişiyi kandırdı. 1 milyar TL'yi toplayıp sırra kadem bastı. Hakkında Kırmızı Bülten'le yakalama kararı çıkarıldı. Aydın her yerde aranırken Çiftlik Bank vurgunu aileleri de yıktı. İstanbul ve Kocaeli'de çok sayıda kadın eşine boşanma davası açtı! Kadınlar, eşlerinin paraları Çiftlik Bank'a yatırdıklarını dolandırıcılık olayının ortaya çıkmasından sonra öğrendiklerini açıkladı. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açan Oya Ç., dilekçesinde, şu ifadeleri kullandı: "Eşim Uğur Ç.'nin kendisine ait küçük bir iş yeri vardı. İşlerini büyüteceğini söyleyerek bana 70 bin TL'lik kredi çektirdi. Kendisi de 50 bin TL kredi çekmişti. Ardından 200 bin TL para toplayıp Çiftlik Bank'a yatırdığını öğrendim. Geçimsizlik nedeniyle huzur kalmadı. Boşanmak istiyorum."



AHIR YAPTIRACAKTI!

Kocaeli Aile Mahkemesi'ne boşanma davası açan Tahire Ö. de diğer mağdurlar arasındaydı. Tahire Ö. 15 yıllık eşi Naci Ö. için anne ve babasından 150 bin TL borç aldığını söyleyerek şu iddialarda bulundu: "Eşim Naci Ö. çiftlik işleri ile uğraşmaktadır. Büyük bir ahır yaptıracağını söyledi. Bu yüzden babamdan 150 bin TL alıp altınlarımla birlikte ona verdim. Ancak eşim Naci Ö. bir gün eve gelerek bana, 'paralar gitti dolandırıldık, bittik' diyerek paraları bu sanal çiftliğe yatırdığını söyledi."



ARABASINI SATTIRDI

Yine aile mahkemesine avukatı aracılığı ile boşanma davası açan Kadriye A. eşi Melih A.'nın 140 bin TL'ye aldığı arabasını sattırdığını açıkladı. Kadriye A. "Eşim Melih A. çok para kazanacağını söyleyerek bana ait 140 bin TL'lik arabamı sattırdı. Kendi arabasını da satan Melih A. bankada biriktirdiğimiz ortak hesabımız olan 90 bin TL kadar parayı da benden habersiz çekmiş. Paraları Çiftlik Bank'a yatırdığını sonradan öğrendim. Sorumsuz davranan eşimden ayrılmak istiyorum" dedi.









TOSUN'UN BEYNİ YAKALANDI

Çiftlik Bank soruşturmasında 6 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Bunun üzerine dün Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, listedeki şüphelilerden biri olan, sistemin yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul'un izini Maltepe'de buldu. Ekipler bir süre yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Yurdakul, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Çiftlik Bank sisteminin beyni olduğu belirtilen Cudi Yurdakul'un, emniyetteki sorgusunun ardından savcılığa sevk edileceği belirtildi. Diğer 5 şüpheli ise her yerde aranıyor.