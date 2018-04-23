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torun çıktı

’da yaşlı kadın evinde öldürüldü. torunu çıktı. Cani, “Para istedim, vermedi. Boğdum” dedi...

Katil torun çıktı
500 lira için babaannesini öldüren cani yakayı ele verdi. Olay 'da meydana geldi. 83 yaşındaki Elif Tul, geçen 17 Nisan'da evinde ölü bulundu. Kapının zorlanmadığını, kadının üzerindeki bin liranın da alınmadığını gören polis, in bir yakını tarafından işlenmiş olabileceğini düşündü. Aileye de Tul'un ölümünün şüpheli olduğunu, araştırdıklarını söyleyip zanlısının rahat hareket etmesini sağladı. Ekipler, İsmail Canik'in (27), evin kapısı açıldığı ilk anda içeri girip "Babaannemi öldürmüşler" diye bağırmasından şüphelendi. Genç adamın, sürekli evin arka kapısının açık olduğunu söylemesine rağmen, kapının kapalı olduğunu belirleyen polisler, şüpheli torunu gözaltına aldı. Çapraz sorguda suçunu itiraf eden Canik, "4 bin lira kredi kartı borcum vardı. Eşimle de bu nedenle tartıştık ve evi terk etti. Babaannemin evine gidip 500 lira istedim ama vermedi. Bende sinirlenerek çarşafla boğdum" diye konuştu. Cinayetten sonra evde gözyaşı döken ve taziyeye katılarak başsağlığı dileklerini kabul eden tutuklandı.




Babaannesini öldüren İsmail Canik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Katledilen Elif TUL

Murat KARAMAN
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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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