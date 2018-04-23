Katil torun çıktı

500 lira için babaannesini öldüren cani yakayı ele verdi. Olay Adana'da meydana geldi. 83 yaşındaki Elif Tul, geçen 17 Nisan'da evinde ölü bulundu. Kapının zorlanmadığını, kadının üzerindeki bin liranın da alınmadığını gören polis, cinayetin bir yakını tarafından işlenmiş olabileceğini düşündü. Aileye de Tul'un ölümünün şüpheli olduğunu, araştırdıklarını söyleyip katil zanlısının rahat hareket etmesini sağladı. Ekipler, İsmail Canik'in (27), evin kapısı açıldığı ilk anda içeri girip "Babaannemi öldürmüşler" diye bağırmasından şüphelendi. Genç adamın, sürekli evin arka kapısının açık olduğunu söylemesine rağmen, kapının kapalı olduğunu belirleyen polisler, şüpheli torunu gözaltına aldı. Çapraz sorguda suçunu itiraf eden Canik, "4 bin lira kredi kartı borcum vardı. Eşimle de bu nedenle tartıştık ve evi terk etti. Babaannemin evine gidip 500 lira istedim ama vermedi. Bende sinirlenerek çarşafla boğdum" diye konuştu. Cinayetten sonra evde gözyaşı döken ve taziyeye katılarak başsağlığı dileklerini kabul eden katil torun tutuklandı.
Babaannesini öldüren İsmail Canik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Katledilen Elif TUL
Murat KARAMAN
Babaannesini öldüren İsmail Canik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Katledilen Elif TUL
Murat KARAMAN
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