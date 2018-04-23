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Evlendikten bir hafta sonra ölü bulundu

'da (30) ile nikah kıydıktan bir gün sonra ortadan kaybolan (61), bir hafta sonra arkadaşının evinin arka bahçesinde ölü bulundu. Metin Efe'nin altı bodrum olan birinci kat penceresinden düşmüş olabileceği belirtildi. Kütahya'da Elif Efe (30) ile nikah kıydıktan bir gün sonra ortadan kaybolan Metin Efe (61), bir hafta sonra arkadaşının evinin arka bahçesinde ölü bulundu. Metin Efe'nin altı bodrum olan birinci kat penceresinden düşmüş olabileceği belirtildi.



Olay Mecidiye Mahallesi Behti sokakta meydana geldi. Yakındaki bir inşaata çalışan işçiler altı bodrum olan tek katlı evin arka bahçesinde yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görünce durumu evin sahibi 'a bildirdi.

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 21:56
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