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Devletin zirvesini buluşturan

Devletin zirvesini buluşturan düğün
Yargıtay Başkanı 'in oğlu Muzaffer Enes Cirit ve Fahriye Hande'nin nikah töreni Cumhurbaşkanı 'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Görkemli e Erdoğan'ın yanı sıra, Meclis Başkanı , Başbakan , Genel Kurmay Başkanı , Başkanı , Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve davetliler katıldı. Genç çiftin nikahını ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna kıydı.

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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