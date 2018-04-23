Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in oğlu Muzaffer Enes Cirit ve Fahriye Hande'nin nikah töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Görkemli düğüne Erdoğan'ın yanı sıra, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve davetliler katıldı. Genç çiftin nikahını ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna kıydı.
Devletin zirvesini buluşturan düğün
Etiketler: Orgeneral Hulusi Akar , Recep Tayyip Erdoğan , İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT , Binali Yıldırım , İsmail Kahraman , zühtü arslan , Anayasa Mahkemesi , düğün
- 23 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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