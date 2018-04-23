Erken seçime hazırlıksız yakalanan muhalefet partileri Cumhur ittifakının karşısına Pensilvanya'daki terör elebaşı Gülen'in izlerini taşıyan paralel ittifakla çıkmaya hazırlanıyor.
Cumhur'a karşı paralel ittifak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün milli iradeyi hiçe sayarak CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı. Takvim.com.tr yazarı Zafer Şahin bugünkü yazısında bu kirli ittifakı kaleme aldı.
Etiketler: Enes Kanter , meral akşener , Recep Tayyip Erdoğan , CHP , Kılıçdaroğlu , HDP , FETÖ , Türkiye , Erken seçim
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