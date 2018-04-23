;
Yol Durumu
  1. Çocuklar Külliye'de
  2. Hollanda ve Avusturya'ya Almanya da katıldı

Cumhur'a karşı paralel ittifak

Genel Başkanı Kemal önceki gün milli iradeyi hiçe sayarak CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçtiğini açıkladı. Takvim.com.tr yazarı Zafer Şahin bugünkü yazısında bu kirli ittifakı kaleme aldı.


e hazırlıksız yakalanan muhalefet partileri Cumhur ittifakının karşısına Pensilvanya'daki terör elebaşı Gülen'in izlerini taşıyan paralel ittifakla çıkmaya hazırlanıyor.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 12:45
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
hizipsavar hizipsavar

15 nedir bırak 15 i partinin tamamı kaç para aloooo

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.04.2018 13:20
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar