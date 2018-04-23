Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya'da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Esma Taşyürek'e teslim etti.
Çocuklar Çankaya Köşkü'nde
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde çocukları kabul etti. Başbakan Yıldırım, 23 Nisan'da koltuğu 11 yaşındaki Esma'ya bıraktı.
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