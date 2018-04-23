Bakan Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:
"Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 98'inci yıl dönümünün gururunu yaşıyoruz. Bu tarihi günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Çocuklarımıza daha müreffeh ve güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm gayretimizle çalışacağız."
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