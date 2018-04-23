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  1. Devlet erkânı Anıtkabir'i ziyaret etti

'tan "" mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Bakan Albayraktan 23 Nisan mesajı

, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Milli iradenin tecelligahı Büyük Millet Meclisinin açılışının 98'inci yıl dönümünün gururunu yaşıyoruz. Bu tarihi günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Çocuklarımıza daha müreffeh ve güçlü bir Türkiye bırakmak için tüm gayretimizle çalışacağız."

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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi 11:23
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