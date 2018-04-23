AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, saat 21.00'de başladı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, saat 21.00'de başladı.
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