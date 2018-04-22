;
Yol Durumu
  1. Bahar rallisi
  2. ‘Hiçbir çocuk geride kalmasın'

Ücretli Facebook

Ücretli Facebook
Cambridge Analytica skandalı sonrası çokça dillendirilmeye başlanan ücretli Facebook deneyimi, tarafından yapılan paylaşımla bir bakıma resmiyet kazanmış oldu. Bu aşamadan sonra merak edilen soru ise, reklamsız bir Facebook için kullanıcıların aylık ödemesi gereken tutar ne kadar olacak? Facebook'un gelirleri ve aktif kullanıcı sayısı baz alındığında sosyal medya devinin bir kullanıcıdan elde ettiği aylık gelirin 7 dolar olduğu belirtildi. Bu da, ücretli bir Facebook uygulaması durumunda aylık 7 dolar alınacağı iddiasını öne çıkardı.

Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar