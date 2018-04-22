Cambridge Analytica skandalı sonrası çokça dillendirilmeye başlanan ücretli Facebook deneyimi, Mark Zuckerberg tarafından yapılan paylaşımla bir bakıma resmiyet kazanmış oldu. Bu aşamadan sonra merak edilen soru ise, reklamsız bir Facebook için kullanıcıların aylık ödemesi gereken tutar ne kadar olacak? Facebook'un gelirleri ve aktif kullanıcı sayısı baz alındığında sosyal medya devinin bir kullanıcıdan elde ettiği aylık gelirin 7 dolar olduğu belirtildi. Bu da, ücretli bir Facebook uygulaması durumunda aylık 7 dolar alınacağı iddiasını öne çıkardı.
Ücretli Facebook
Etiketler: Mark Zuckerberg
- 22 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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