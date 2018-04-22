Türk dünyasına borcumuz var

Orhan Pamuk gibi Türk düşmanlığını yapmadan Nobel kazanılacağını kanıtlayan Prof. Dr. Aziz Sancar, ders niteliğinde açıklamalar yaptı. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi'nde fahri doktora alan Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ın açıklamaları şöyle:
Tüm Batı devletlerinde parasız eğitim göremezsiniz. Ben ilkokuldan üniversiteye kadar eğitimimi parasız gördüm. Anladığım kadarıyla Türk devletlerinde de eğitim bedava sağlanıyormuş.
BU bakımdan çalışmak, bilim yaratmak için bir an için özür olmaz.
Türkiye'den Batı'ya çok sayıda bilim adamı gönderiliyor. Bunlar da bilime katkı sağlıyor. Şimdi sıra sadece Türkiye'ye değil bütün Türk Cumhuriyetleri'ne geldi. Önder olmamız lazım. Bunu çözmemiz lazım. Çocuklarımızı desteklemeliyiz. Onlara öz güven vermemiz lazım.
Batı'da gelişen teknolojilere bağlı kalamıyoruz. Bu çok önemli. Tam bağımsızlık, kendi yaratacağımız bilim ve teknoloji ile mümkün olabilir. Türk dünyasına inanıyorum. İsteyen inansın veya inanmasın.
Bunu Avrupa ve Amerika'da da söylüyorum. Çin Seddi'nden Adriyatik'e kadar uzanan bir Türk dünyası var. Dediğim gibi ben politikacı değilim. Bunun tüm dünyanın bilmesini istiyorum.
Sözlerimi terfi olmak için söylemiyorum. Ben 71 yaşındayım. Kaç yıl yaşarım bilmiyorum. Madem bu fırsat var. Ben böyle bir Türk dünyasına inanıyorum. Nobel ödülü aldığımda sadece kendimi değil, sadece Türkiye Cumhuriyeti'ni değil, bütün Türk dünyasını temsil ettiğimi biliyordum. Bunun için büyük bir gurur duydum.
Konferansa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Hidayat Orudjev, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Kojobekov, KKTC Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, üniversite rektörleri, çok sayıda öğrenci katıldı.
Tüm Batı devletlerinde parasız eğitim göremezsiniz. Ben ilkokuldan üniversiteye kadar eğitimimi parasız gördüm. Anladığım kadarıyla Türk devletlerinde de eğitim bedava sağlanıyormuş.
BU bakımdan çalışmak, bilim yaratmak için bir an için özür olmaz.
Türkiye'den Batı'ya çok sayıda bilim adamı gönderiliyor. Bunlar da bilime katkı sağlıyor. Şimdi sıra sadece Türkiye'ye değil bütün Türk Cumhuriyetleri'ne geldi. Önder olmamız lazım. Bunu çözmemiz lazım. Çocuklarımızı desteklemeliyiz. Onlara öz güven vermemiz lazım.
Batı'da gelişen teknolojilere bağlı kalamıyoruz. Bu çok önemli. Tam bağımsızlık, kendi yaratacağımız bilim ve teknoloji ile mümkün olabilir. Türk dünyasına inanıyorum. İsteyen inansın veya inanmasın.
Bunu Avrupa ve Amerika'da da söylüyorum. Çin Seddi'nden Adriyatik'e kadar uzanan bir Türk dünyası var. Dediğim gibi ben politikacı değilim. Bunun tüm dünyanın bilmesini istiyorum.
Sözlerimi terfi olmak için söylemiyorum. Ben 71 yaşındayım. Kaç yıl yaşarım bilmiyorum. Madem bu fırsat var. Ben böyle bir Türk dünyasına inanıyorum. Nobel ödülü aldığımda sadece kendimi değil, sadece Türkiye Cumhuriyeti'ni değil, bütün Türk dünyasını temsil ettiğimi biliyordum. Bunun için büyük bir gurur duydum.
Konferansa, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Hidayat Orudjev, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Kojobekov, KKTC Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, üniversite rektörleri, çok sayıda öğrenci katıldı.
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