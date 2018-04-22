Siirt'te koyun otlatırken kitap okuyan Kader'i Erdoğan davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenine, Siirt'te koyun otlatırken kitap okuduğu anlar MOBESE kameralarınca kaydedilen Kader Özer'i de davet etti.

Biri down sendromlu 10 kardeşi bulunan, koyun otlatırken kitap okuması İl Emniyet Müdürlüğüne ait Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdıktan sonra İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay'ın girişimleriyle İçişleri Bakanlığı'nın "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında İstanbul ve Çanakkale gezisiyle ödüllendirilen Özer, bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenine davet edilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Anadolu Ajansı'nda yayınlanan haber üzerine Türkiye'de koyun otlatırken kitap okuyan kız olarak tanınan Kader Özer, ablası Cevahir Özer ile birlikte bugün Ankara'ya gitmek için yola çıkacak.

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilerde doktor olmak istediğini, umutlarının ve geleceğinin kitapların içinde saklı olduğunu keşfettiğini söyledi.

Kuzuların yanında daha sessiz ve huzurlu ortamda kitap okumayı çok sevdiğini kaydeden Özer, okulda kitap okuma saatinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini davet ettiğini öğrendiğini belirtti.

"Kitap okumanın bir değil, birçok faydası var. İlk faydasını İstanbul ve Çanakkale gezisiyle ödüllendirildiğimde gördüm. Şimdi de Cumhurbaşkanıyla görüşeceğim, bunun için de çok mutluyum." diyen Özer, çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Özer, herkese kitap okumalarını tavsiye etti.





"KIZLARIYLA GURUR DUYUYORLAR"

Özer'in annesi Lalihan Özer de kızından memnun olduğunu, küçüklüğünden bu yana kızının kitap okumayı sevdiğini, kızıyla gurur duyduğunu kaydetti.

Özer'in ablası Cevahir Özer ise "Siirt Valiliği'nden bizi aradılar. Kader'i külliyeye davet etmişler. Anadolu Ajansı'nda yayınlanan haberi görmüşler. Beni aradılar, o an çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Biz de bugün gideceğiz. Sevinçliyiz, gurur duyuyoruz Kader'le. Gerçekten gurur verici bir durum." diye konuştu.

Okul Müdürü Nezir Çakar, Özer'in derslerinde başarılı olduğunu ve kitap okumayı çok sevdiğini anlattı.

İstanbul ve Çanakkale gezisiyle ödüllendiren Kader'in geziden döndükten sonra Siirt genelinde okullarda kitaba olan bakışta bir değişimin meydana geldiğini kaydeden Çakar, şöyle konuştu:

"Siirt genelinde okullarda kitap okuma sayısı arttı diyebiliriz. Kader Özer Siirt'e örnek oldu. 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanımız kızımız Kader ve ablasını külliyeye davet etti. Kader ablasıyla beraber Ankara'ya Cumhurbaşkanımızın misafiri olarak gidecek. Okul olarak bu haber bizleri sevindirdi. Kızımız ziyaret dönüşünde oradaki paylaşımlarını bizimle paylaşacak. Kızımızla gurur duyuyoruz, Cumhurbaşkanımıza bu teveccühlerinden dolayı teşekkür ediyoruz."