;
Yol Durumu
  1. Hangi il kaç vekil çıkaracak?
  2. Sözleşmeli fuhuş

Kardeş katili

Kardeş katili
İstanbul'da boş bir arazide tüfekle öldürülen Yaşar A. (31) soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Cep telefonu sinyallerinden hareketle, yakınlarından 4 kişi yakalandı. Aile içi infaza kurban gittiği öne sürülen Yaşar A.'nın ağabeyi Ş.A. (33) tutuklandı. Z.A., Y.A. ve K.Y. serbest bırakıldı.

Yunus Emre KAVAK
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar