Kardeş katili

İstanbul'da boş bir arazide tüfekle öldürülen Yaşar A. (31) soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Cep telefonu sinyallerinden hareketle, yakınlarından 4 kişi yakalandı. Aile içi infaza kurban gittiği öne sürülen Yaşar A.'nın ağabeyi Ş.A. (33) tutuklandı. Z.A., Y.A. ve K.Y. serbest bırakıldı.
Yunus Emre KAVAK
Yunus Emre KAVAK
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