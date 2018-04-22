Kardeş katili

Yunus Emre KAVAK

boş bir arazide tüfekle öldürülen(31) soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Cep telefonu sinyallerinden hareketle, yakınlarından 4 kişi yakalandı. Aile içi infaza kurban gittiği öne sürülen.'nın ağabeyi(33) tutuklandı. Z.A., Y.A. ve K.Y. serbest bırakıldı.