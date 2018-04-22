İnternet sitesinden duyurdular! Önümüzdeki 5 gün

Ülkemiz doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari, Van ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabahsaatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yarın gündüz saatlerinde Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.









5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ (HARİTALI)













BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusu ile kuzey kıyılarında sis hadisesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 19°C



Az bulutlu

EDİRNE °C, 26°C



Az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri sabah saatlerinde sisli

KOCAELİ °C, 20°C



Az bulutlu

EGE



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C



Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 24°C



Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C



Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 20°C



Az bulutlu ve açık

AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, doğusunun akşam saatlerine kadar parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C



Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C



Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 25°C



Parçalı ve az bulutlu

OSMANİYE °C, 24°C



Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C



Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 19°C



Az bulutlu ve açık

KIRŞEHIR °C, 18°C



Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 19°C



Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerde sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 18°C



Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C



Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C



Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri sabah saatlerinde sisli

ZONGULDAK °C, 15°C



Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sisli

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun akşam saatlerine kadar yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C



Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 17°C



Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C



Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Bitlis, Hakkari ve Van'ın yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C



Parçalı ve çok bulutlu

IĞDIR °C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu

TUNCELİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur sabah saatlerinde yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 21°C



Parçalı bulutlu

KİLİS °C, 22°C



Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C



Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ



Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu sabah zamanla 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa),

batısı öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Orta Karadeniz'de zamanla 2,5m Görüş: İyi, sis

anında zayıf.

MARMARA



Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu Rüzgar: Güney ve güneybatı, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE



Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m , kuzeyi 1,5m Görüş: İyi.

AKDENİZ



Hava Durumu: Az bulutlu Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı, ilk saatler kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m doğusu 1,0m Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m, yer yer 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.