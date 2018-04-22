İnternet sitesinden duyurdular! Önümüzdeki 5 gün

Ülkemiz doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Hakkari, Van ve Bitlis'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabahsaatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yarın gündüz saatlerinde Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ (HARİTALI)
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğusu ile kuzey kıyılarında sis hadisesi bekleniyor.
BİLECİK °C, 19°C
Az bulutlu
EDİRNE °C, 26°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri sabah saatlerinde sisli
KOCAELİ °C, 20°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun akşam saatlerine kadar parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
OSMANİYE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
KIRŞEHIR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerde sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri sabah saatlerinde sisli
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sisli
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun akşam saatlerine kadar yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Bitlis, Hakkari ve Van'ın yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
IĞDIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TUNCELİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur sabah saatlerinde yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı bulutlu
KİLİS °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu sabah zamanla 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa),
batısı öğle saatlerinde 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Orta Karadeniz'de zamanla 2,5m Görüş: İyi, sis
anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu Rüzgar: Güney ve güneybatı, akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatı, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m , kuzeyi 1,5m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), ilk saatlerde 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı, ilk saatler kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m doğusu 1,0m Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m, yer yer 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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