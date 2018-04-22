ABD'de 'Hiçbir Çocuk Geride Kalmasın' kanunu ile ülke literatürüne giren 'özel öğretmenlik' mesleğini icra edenler arasında bir Türk eğitmen de yer alıyor. Türk 'özel öğretmen' Şule Kıvanç Ancieta, boş zamanlarında Türkiye'deki ihtiyaç sahibi öğrenciler için ABD'de yardım toplayan "Bridge to Türkiye Fund" için bağış topluyor. Ancieta'nın destek verdiği vakıf aracılığıyla Türkiye'de 20 okulda 95 öğrenciye burs sağlanıyor. Mesleğini adı gibi "özel" olarak niteleyen Şule öğretmen, "Öğrencilere gösterilen her destek, ilgi ve güven hissi onların hayatlarında iz bırakıyor. 2003'ten bu yana ABD'den toplayarak ihtiyaç sahibi Türk öğrencilere ulaştırdığımız yardımlar 3 milyon doları aştı" dedi.
Etiketler: Türkiye , ABD , Hiçbir çocuk geride kalmasın
- 22 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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