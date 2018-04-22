;
Yol Durumu
  1. Stratejik tehdit var
  2. Kılıçdaroğlu, ABD’den sufle bekliyor

Gizli başkan

Başkanı ’ın arkasındaki en büyük güç olarak hep kızı Ivanka gösterildi. Ancak piyasaya yeni çıkan bir kitap aksini söyledi: Melania tam bir insan sarrafı. Birçok kararın arkasında onun parmağı var

Gizli başkan
ABD Başkanı göreve geldiği ilk günden beri olay oldu. Bazen tüm ülkeyi bazen ise tüm dünyayı ayağa kaldıran kararlar alındı. Tüm bunların arkasında ise bazen 'un olduğu bazen de Trump'ın kızı Ivanka ve damadı Jarod Kushner'in olduğu söylendi. Ancak 'li gazeteci yazar Ronald Kessler'in "Trump'ın Beyaz Sarayı'ı: Oyunun kurallarını değiştirmek" isimli kitapta tüm bunların aksi iddia edildi. Kessler, 'ın aldığı kararlarda en çok eşi Melania'ya danıştığını yazdı. içinde önemli görevler yürütmüş ve aileye en yakın isimlerin de görüşlerine yer verildiği kitapta şu ifadeler kullanıldı: Melania zor bir çocukluk ve gençlik yaşadı. Çoğu zaman kendi başına kararlar almak zorunda kaldı. İşin sonunda Beyaz Saray'a kadar yükseldi. İnsanları ve olayları tahlil etme yeteneği çok yüksek. Doğru analizi yapıp, doğru kararları alıp bunları cesurca hayata geçirebiliyor. Yaşamı süresince bunu başarılı bir şekilde yaptığını görüyoruz. Ayrıca siyaseti yakından takip ediyor. Belki tek bir makale bile kaçırmadan hepsini okuyor. Tek uzmanlık alanının moda olmadığı kesin. Ve başkanı en etkileyen tarafı ise tam bir insan sarrafı olması... Birkaç hareket ve söz onun bir insan hakkında doğru bir analiz yapmasına çoğunlukla yetiyor. Herkes Beyaz Saray'daki en büyük güce sahip Trump'ın Ivanka olduğunu iddia ediyor. Ancak bu isim esasında Melania'dan başkası değil...



, Beyaz Saray'da ailenin en etkin ismi olarak biliniyor.
Etiketler: , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar