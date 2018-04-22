Gizli başkan

ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiği ilk günden beri olay oldu. Bazen tüm ülkeyi bazen ise tüm dünyayı ayağa kaldıran kararlar alındı. Tüm bunların arkasında ise bazen Pentagon'un olduğu bazen de Trump'ın kızı Ivanka ve damadı Jarod Kushner'in olduğu söylendi. Ancak ABD'li gazeteci yazar Ronald Kessler'in "Trump'ın Beyaz Sarayı'ı: Oyunun kurallarını değiştirmek" isimli kitapta tüm bunların aksi iddia edildi. Kessler, Donald Trump'ın aldığı kararlarda en çok eşi Melania'ya danıştığını yazdı. Beyaz Saray içinde önemli görevler yürütmüş ve aileye en yakın isimlerin de görüşlerine yer verildiği kitapta şu ifadeler kullanıldı: Melania zor bir çocukluk ve gençlik yaşadı. Çoğu zaman kendi başına kararlar almak zorunda kaldı. İşin sonunda Beyaz Saray'a kadar yükseldi. İnsanları ve olayları tahlil etme yeteneği çok yüksek. Doğru analizi yapıp, doğru kararları alıp bunları cesurca hayata geçirebiliyor. Yaşamı süresince bunu başarılı bir şekilde yaptığını görüyoruz. Ayrıca siyaseti yakından takip ediyor. Belki tek bir makale bile kaçırmadan hepsini okuyor. Tek uzmanlık alanının moda olmadığı kesin. Ve başkanı en etkileyen tarafı ise tam bir insan sarrafı olması... Birkaç hareket ve söz onun bir insan hakkında doğru bir analiz yapmasına çoğunlukla yetiyor. Herkes Beyaz Saray'daki en büyük güce sahip Trump'ın Ivanka olduğunu iddia ediyor. Ancak bu isim esasında Melania'dan başkası değil...
Ivanka Trump, Beyaz Saray'da ailenin en etkin ismi olarak biliniyor.
Ivanka Trump, Beyaz Saray'da ailenin en etkin ismi olarak biliniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.