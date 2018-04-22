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PKK’lı teröristlerin içeride ve dışarıdaki inleri kafalarına yıkıldı. Bölge halkı nefes aldı. Terör yüzünden hiç kullanılamayan Bestler Dereler’de yapıldı

Festival zamanı
Teröristler yıllarca halkın kanını emdi. Kandil başta olmak üzere dağlardaki inlerinden bölgeye kin ve ölüm saçtı. Mehmetçik son dönemde yaptığı başarılı operasyonlarına bu inlere tek tek girdi. başta olmak üzere , , 'de bulunan PKK sığınıkları teröristlerin başına yıkıldı. Bölge terörden temizlenince halk da huzura erdi. Şırnak'ta AK Parti İl Başkanlığı tarafından Gençlik ve Huzur i düzenlendi. Festival yeri olarak ise terör inlerinin temizlendiği Bestler Dereler etekleri seçildi. Hezil Çayı kenarında düzenlenen festivale şal-şepik ve kiraz-fistan ile katılan vatandaşlar alanı Türk bayrakları ile donattı. Bölge halkı, terörün temizlenmesi ile bu bölgeye ilk kez geldiklerini söyledi.
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