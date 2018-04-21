;
Yol Durumu
  1. Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı

Erdoğan açıkladı! Önemli istihbaratı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında, Papaz Brunson'u isteyen 'ye konusunu hatırlatarak sert tepki gösterdi. Erdoğan ayrıca, 'le ilgili önemli bir istihbarat aldıklarını, doğru çıkarsa gerekli adımın atılacağı bilgisini de verdi.

Erdoğan açıkladı! Önemli Adil Öksüz istihbaratı!

Cumhurbaşkanı NTV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'den papaz Brunson'u isteyen 'ye hatırlatmasında bulunan Erdoğan, "400 dönümlük yerde paşa paşa yaşıyor, niye deport etmiyorsunuz" dedi.

Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:
FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürecek, taviz vermek mümkün değil. Arkasında ABD var, bu adam 400 dönümlük yerde paşa paşa yaşıyor. Brunson'u istiyorsanız, atılan adımlara bir bakın. Suçluları iadesi anlaşmasıyla bu adamı niye deport etmiyorsun? Yurtdışından 83 FETÖ'cüyü getirdik, bunlar kararlılıkla devam ediyor. 19 ülkeden 83 FETÖ yöneticisini getirdik.

ADİL ÖKSÜZ'LE İLGİLİ İSTİHBARAT!
'le ilgili önemli bir istihbarat aldıklarını da duyuran Erdoğan, "takipteyiz, iz sürüyoruz. Bazı bağlantıları kurulmuş vaziyette. İstihbarat doğru çıkarsa Adil Öksüz'le ilgili adımı da atacağız" ifadesini kullandı.

Etiketler: , , , ,
  • 21 Nisan 2018, Cumartesi 22:12
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar