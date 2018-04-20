Sarı kriz!

İstanbul'da Uber ile taksici kavgası bitmiyor. Saldırılar son bulmuyor. Olay dün Atatürk Havalimanı'nda meydana geldi. Bir yolcu, Uber uygulamasından çağrı yaparak araç çağırdı. Kısa bir süre sonra havalimanına giden sürücü, yolcuyu aldı. Taksici olduğu iddia edilen 2 kişi, aracın önünü kesti. Yolcuya bağırarak inmesini istedi. Uber sürücüsü de tepki gösterdi, tartışma çıktı. Şoför kapıyı kapattı. Ancak şüpheliler yumruk ve tekmelerle araca saldırarak zarar verdi. Hızla uzaklaşan sürücünün peşinden koştu. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, Uber aracı limana gelerek yolcuyu araca alıyor. Yolcunun araca bindiğini gören 2 kişi ise araca girmeye çalışıyor. Yolcuya bağırarak inmesini söyleyen şahıslara sürücü tepki gösteriyor. Bunun üzerine şahıslarla sürücü arasında tartışma çıkıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü aracıyla uzaklaşmaya çalışıyor. O esnada şahıslar araca yumruk ve tekme atıyor. Sürücü hızla uzaklaşırken, şahıslar bir süre aracın peşinden koşuyor.
Saldırganlar, Uber aracına bindi. Yolcuyu indirmek istedi.
Etrafa dehşet saçan şüpheliler minibüse saldırdı. Araca zarar verdi.
Uber sürücüsü, olay yerinden hızla uzaklaştı. Taksiciler ise peşinden koştu.
Saldırganlar, Uber aracına bindi. Yolcuyu indirmek istedi.
Etrafa dehşet saçan şüpheliler minibüse saldırdı. Araca zarar verdi.
Uber sürücüsü, olay yerinden hızla uzaklaştı. Taksiciler ise peşinden koştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.