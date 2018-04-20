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le aranıyordu! 'de yakalandı

Terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla le aranan şüpheli ile eşi 'da yakalandı.

Kırmızı bültenle aranıyordu! Türkiyede yakalandı

'ın Altınözü ilçesinde, terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla le aranan şüpheli ile eşi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Karbeyaz Mahallesi Çeşme mevkisinde bazı kişilerin yasa dışı yollarla 'den 'ye geçmeye çalıştığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda Rus vatandaşı A.M. (61) ile eşi Rus vatandaşı M.M. (44) gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin kimlik kontrolünde A.M'nin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.M. tutuklandı, eşi M.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 01:12
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