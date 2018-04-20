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dan "barkod okuyucu cihazlı" uygulama



İstanbul İl Komutanlığı, 'deki muhtemel terör olayları ve buna bağlı olarak meydana gelen can ve mal kayıplarının önüne geçmek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla sorumluluk bölgesindeki kritik noktalarda aralıksız denetimler yapıyor. Bu kapsamda bugün Kuzey Marmara otoyolunda denetim yapan jandarma ekipleri, yeni nesil barkod kimlik okuma sistemini kullanmaya başladı.
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  • 20 Nisan 2018, Cuma 18:36
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