İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Türkiye'deki muhtemel terör olayları ve buna bağlı olarak meydana gelen can ve mal kayıplarının önüne geçmek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla sorumluluk bölgesindeki kritik noktalarda aralıksız denetimler yapıyor. Bu kapsamda bugün Kuzey Marmara otoyolunda denetim yapan jandarma ekipleri, yeni nesil barkod kimlik okuma sistemini kullanmaya başladı.
Jandarmadan "barkod okuyucu cihazlı" uygulama
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Türkiye'deki muhtemel terör olayları ve buna bağlı olarak meydana gelen can ve mal kayıplarının önüne geçmek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla sorumluluk bölgesindeki kritik noktalarda aralıksız denetimler yapıyor. Bu kapsamda bugün Kuzey Marmara otoyolunda denetim yapan jandarma ekipleri, yeni nesil barkod kimlik okuma sistemini kullanmaya başladı.
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