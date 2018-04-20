CHP çözülüyor! Bir aday daha çıktı

Bugün adaylığını açıklayan CHP'li Öztürk Yılmaz'ın ardından yeni bir aday daha çıktı. CHP İstanbul milletvekili Didem Engin yaptığı yazılı açıklamada; Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını basın toplantısı ile açıklayacağını söyledi.

Engin, aday adaylığını açıklayacağı basın toplantısının gün ve saatini daha sonra bildireceğine de açıklamasında yer verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin "Ekonomide, dış politikada, eğitimde, tarımda, teknolojide ülkemizin içinde bulunduğu karanlık tabloya ışık tutacak bir yol haritasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığımı basın toplantısı ile açıklayacağım" diye konuştu.