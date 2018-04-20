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çözülüyor! Bir aday daha çıktı

İstanbul milletvekili yaptığı yazılı açıklamada; ’nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını basın toplantısı ile açıklayacağını söyledi.

CHP çözülüyor! Bir aday daha çıktı

Bugün adaylığını açıklayan 'li 'ın ardından yeni bir aday daha çıktı. CHP İstanbul milletvekili yaptığı yazılı açıklamada; 'nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığını basın toplantısı ile açıklayacağını söyledi.

Engin, aday adaylığını açıklayacağı basın toplantısının gün ve saatini daha sonra bildireceğine de açıklamasında yer verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin "Ekonomide, dış politikada, eğitimde, tarımda, teknolojide ülkemizin içinde bulunduğu karanlık tabloya ışık tutacak bir yol haritasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhurbaşkanlığı aday adaylığımı basın toplantısı ile açıklayacağım" diye konuştu.

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 14:33
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