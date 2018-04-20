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'dan ABD'ye sert cevap

Yıldırım, seçim kararıyla ilgili ABD'nin açıklamasına tepki gösterdi. 'Kendi işlerine baksınlar' dedi. Yıldırım, derbideki olaylarla ilgili ise, "Güneş'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Şiddetle kavgayla futbol olmaz. Sorumlular karşılığını görecek." dedi.

Başbakan Binali Yıldırımdan ABDye sert cevap

Yıldırım, Cuma Namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

UYUM YASALARI
Yıldırım, "Uyum yasaları teklifi önümüzdeki hafta 'te olacak. 100 bin imza ile aday için noter zorunluluğu yok. Kimlik bilgileri ile aday için imza verebilecekler. Vatandaşın adaya rızası olması lazım. Gelen teklifte bunlar yer alacak. Seçim kanunlarındaki teknik düzenlemeler uyum düzenlemeleri." dedi.

YUNANİSTAN'IN FETÖ'CÜLERİ SERBEST BIRAKMASI
Yunanistan'ın 'cüleri serbest bırakmasını değerlendiren Yıldırım, "Yunanistan bizim komşumuz, bizim düşmanımızın Yunanistan'ın da düşmanı olması gerekiyor. Öyle davranmalı. Aktif olarak darbeye katılmış FETÖ örgüt üyelerinin korunması kabul edilemez. Son zamanlarda malesef FETÖ suçluları Yunanistan'ın güvenli bir barınak olarak görmeye başladı. Bu da ilişkilere zarar veriyor. İade çağrımızı tekrarlıyoruz. FETÖ suçlularının ilişkileri olumsuz etkilemesini arzu etmeyiz." diye konuştu.

"ABD KENDİ İŞİNE BAKSIN"
ABD'nin erken seçim açıklamasına tepki gösteren Yıldırım, "ABD kendi işine baksın, bir buçuk yıl geçti seçimlerinin üzerinde. Usulsüzlük tartışmaları hala bitmedi. Seçim görmek istiyorlarsa 'ye gelsinler." dedi.

ŞENOL GÜNEŞ'E SALDIRI
"Şenol Güneş'e yapılan saldırıyı kınıyorum. Dostluğa uyan bir şey değildir. Geçmiş olsun diyorum. Maç takımlar arasında olağan bir şeydir."

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  • 20 Nisan 2018, Cuma 13:58
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