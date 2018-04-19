Uyum Yasaları Komisyonu sona erdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, önemli açıklamalarda bulundu.

Hayati Yazıcı, "100 bin imza ile adaylık için yetki YSk'da olacak. Aynı anda cumhurbaşkanı ve milletvekili adayı olunamayacak. Meclis'ten yetki yasası çıkarılacak" dedi.

Yazıcı, "Bu seçimde aday olacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından herhangi bir kişinin aynı gün, aynı anda yapılacak seçimlerden ikisine de aynı anda aday olması söz konusu değil. Yani hem milletvekilliğine, parlamento üyeliğine hem de cumhurbaşkanlığına aday olması söz konusu değil" diye konuştu.

"BAZI KAVRAMLAR DEVRE DIŞI KALACAK"

Yazıcı, "(Uyum yasaları) Yeni dönemde birçok kanunla bazı kavramlar devre dışı kalacak. Bakanlar Kurulu olmayacak. Bakanlar Kurulu atfı varsa o olmayacak. Başbakan olmayacağı için başbakan diye kanunlarda tanımlanan yerler varsa bunlar olmayacak. O alanlara ilişkin temizleme, sisteme uyumlu getirme Meclisten geçireceğimiz bir yetki kanunu çerçevesinde çıkartılacak kanun hükmünde kararnameyle olacak." dedi.

İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmayacağı ile ilgili tartışmalara değinen Ünal, "Yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız" ifadesini kullanmıştı.