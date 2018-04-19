SEÇİM TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken genel seçim tarihini açıklamasından sonra akıllara ilk gelen soru, seçim takviminin nasıl işleyeceği oldu. Seçim Kanunu'ndaki düzenlemeler sürerken, önceki yıllarda uygulanan takvimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak seçimde de temel alınacağı anlaşılıyor. O tarihte Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri birlikte yapılacak. İşte o sürecin detayları.

YSK, 1 OCAK İTİBARİYLE SEÇİME GİREBİLECEK 9 PARTİNİN İSMİNİ AÇIKLAMIŞTI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine katılabilme yeterliliğine sahip siyasi partileri belirledi. Geçen yılbaşında YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" ile 2820 sayılı "Siyasi Partiler Kanunu"nun ilgili maddelerine göre, 1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 9 partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu açıklanmıştı.

İŞTE O PARTİLER

Bu partiler, alfabetik sırayla Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olarak sıralandı. Diğer partilerin ise genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu yerine getiremedikleri, dolayısıyla 298 sayılı kanunun 14. maddesinin 4. ve 11. fıkraları ile 2820 sayılı kanunun 36. maddesinde öngörülen nitelikleri kazanmadıklarının belirlendiği ifade edildi.

SEÇİME KATILACAK PARTİLERİ YSK İLAN EDER

Seçimle ilgili kanunlarda öngörülen bazı süreler, 2839 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak kısaltıldı. "Siyasi partiler" deyimi, Yüksek Seçim Kurulu'nca seçime katılabilecekleri ilan olunan siyasi partileri ifade eder. Ve seçime katılabilecek siyasi partiler Yüksek Seçim Kurulu ilan eder. Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını belirleyerek ilan eder. Muhtarlık Bölgesi Askı Listelerinin dökümüne başlanılır.

PARTİLERİN ADAY TESPİT USULLERİ YSK'YA BİLDİRİLİR

Siyasi partilerden hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmeleri istenilecek. Aday olabilmek için yasa gereği istifaları veya görevlerinden ayrılmaları gerekenlerin görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmalarının son günü açıklanacak. Ön seçim İlçe Seçim Kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve kurullarda görev alanlara tebligatların yapılması tamamlanacak.

LİSTELER ASKIYA ÇIKARILACAK

Siyasi partilerin; önseçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gönderilen listeler ile, önseçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listelerin askıya çıkarılmasını izleyen süreçteki bir sonraki adım; Askıya çıkan listelere itirazların başlamasını bu listelere yapılan itirazların değerlendirileceği son gün olacak.

LİSTELERİN KESİNLEŞMESİ

Seçmen listelerinin kesinleştirilmesini Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanması izleyecek. Bunu, Siyasi partilerin genel başkanlıklarının; partilerinin aday adayı listelerini ve seçim çevrelerini Yüksek Seçim Kurulu'na ve ilgili il ve önseçim ilçe seçim kurullarına ayrı ayrı bildirmeye başlamaları takip edecek.

EKSİKLİKLER TAMAMLANACAK

Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulu'nca karara bağlanması tamamlanacak. Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilerce tamamlanarak Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilme süresi sona erecek.

KESİN LİSTE AÇIKLANACAK, GÜMRÜKLERDE OY VERME İŞLEMİ BAŞLAYACAK

Milletvekili kesin aday listeleri (bağımsızlar dahil) radyo, televizyon, Resmi Gazete'de ilan edilecek. Gümrük kapılarında oy verme işlemi başlayacak.

PROPAGANDA İÇİN KURA ÇEKİLECEK

Seçimlere katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kur'aya katılacak temsilcilerin Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilecek. Siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nca ad çekilecek.

VE SÖZ MİLLETTE...

Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılmasının tamamlanması ve dağıtılamayanların ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslimi gerçekleştirilecek. (Alınmayan seçmen bilgi kağıtları da oy verme gününde sahipleri tarafından istenildiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek)

Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları yapılacak.

Ve… Seçim yasakları başlayacak. Ardından, seçmen sandıklara giderek tercihini ortaya koyacak. Söz milletin...