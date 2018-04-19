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duyurdu! Yarın 18:00'e kadar uzatıldı

, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına süresi yarın saat 18.00’e kadar uzatıldı.

MEB duyurdu! Yarın 18:00e kadar uzatıldı

te isteğe bağlı merkezi sınav süresi uzatıldı

(), sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına başvuru süresi yarın saat 18.00'e kadar uzatıldı.

MEB'in Twitter hesabı üzerinden, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek ortaöğretim kurumlarına girişte isteğe bağlı merkezi sınavın başvuru tarihlerinin uzatıldığına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına başvuru süresi yarın saat 18.00'e kadar uzatıldı." bilgisi paylaşıldı.

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  • 19 Nisan 2018, Perşembe 15:15
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