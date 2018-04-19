Liselere girişte isteğe bağlı merkezi sınav başvuru süresi uzatıldı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına başvuru süresi yarın saat 18.00'e kadar uzatıldı.
MEB'in Twitter hesabı üzerinden, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek ortaöğretim kurumlarına girişte isteğe bağlı merkezi sınavın başvuru tarihlerinin uzatıldığına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına başvuru süresi yarın saat 18.00'e kadar uzatıldı." bilgisi paylaşıldı.
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