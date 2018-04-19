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İnfaz!

’da şirketi sahibi , otomobilinde infaz edildi. Saldırgan yakayı ele verdi...

İnfaz!
İşadamı 6 kurşunla öldürüldü. Olay dün 'da meydana geldi. şirketi sahibi işadamı Ekrem Şenel (43) otomobilinden indiği sırada aracın yanına giden bir kişi ateş edip, kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Şenel hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobille kaçan saldırgan Musa Z. Gazipaşa Bulvarı'nda polisler tarafından yakalandı. Şüpheli etkisiz hale getirilirken, araçta olayda kullanılan Glock marka silah da bulundu. Zanlı sorguya alındı. in alacak-verecek meseli yüzünden işlendiği öne sürüldü.
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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