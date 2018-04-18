Vatandaşa kritik uyarı! Bu SMS'lere dikkat!

Büyük firmaların küçük miktardaki alacaklarını devretmesi ciddi mağduriyet ve hak ihlallerine neden oluyor. Alacak dosyasını devralan şirketler tehdit ve şantaja varan SMS'lerle ve sahte belgelerle vatandaşı korkutup tahsilat yapma yöntemini uyguluyor. Başvurdukları bir diğer yöntem ise borçlunun yakınlarını da taciz etmek. Nasıl olur demeyin!

Her şey nisan ayının başında tanımadığım bir numaradan aldığım çağrıyla başladı. Geri dönüş yaptığımda santral görevlisi numaranın Ses Hukuk Bürosu'na ait olduğunu belirterek, banka veya GSM şirketlerine borcum olması halinde aranmış olabileceğimi söyledi. Borcum olmadığından emin olduğumu belirterek, 'İletin bir daha aranmasın lütfen' diyerek telefonu kapattım. Hemen arkasından adeta bir mesaj bombardımanı başladı; "A.. borcunuzun ödemesini yerine getirmediğinizden dolayı haciz işlemlerine başlanacaktır. Menkul-Gayrimenkul, Araç haczi, bankalardaki ve 3. kişilerdeki hak ve alacaklarınızın haczi icra dairesi nezdinde yapılarak işlem masrafları (487 TL) borç bakiyenize eklenecektir." Numara benimdi ama hitap ettikleri kişi ağabeyimdi. Mesajı hemen ağabeyime ilettim. Açıkçası ondan "Sana da mı göndermişler?" yanıtını alana kadar bu mesajın neden 3. kişiye gönderildiğini sorgulamamıştım. Aynı mesajlar ilerleyen günlerde defaatle gelmeye devam edince ağabeyime borcun içeriğini sordum. Kapattırdığı bir hat nedeniyle borç çıkarıldığını, aslında ilgili operatöre kapatma talimatı verdiğini ve ses kaydının inceleneceğini söyledi. Artık neredeyse her sabah ve öğlen borçluymuşum gibi mesajlar alıyordum.