Sitoçi operasyonu

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaattin Saral'ın cezaevi arkadaşı ve aynı zamanda adamı olan Fatih İnalkoç ve Fatih Saral tarafından yönetildiği iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan zanlılar arasında bulunan S.S'nin, İstanbul Ataköy'de 23 Ocak'ta sabah sporundan dönerken öldürülen Kemal Serdar Sitoçi'nin (70) katili olduğu belirlendi. Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşin'in Türkiye kolu Musa ile Selim Sitoçi'nin kardeşi olan ve Tunceli'de eczanesinin bulunduğu halde İstanbul'da yaşayan Sitoçi'nin hangi amaçla öldürüldüğü hakkında açıklama yapılmadı. Bahçelievler, Bakırköy ve Beşiktaş'taki operasyonlarda yakalanan 31 kişi ile birlikte 9 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 2 adet kılıç ve uyuşturucu ele geçirildi. Çete üyelerinin, borcu olmadığı halde esnaf ve işadamlarına baskı oluşturarak haraç aldıkları, haraç vermeyenleri de darp edip, silahla yaraladıkları belirlendi. Çete üyelerinin, darp ve silahlı yaralama eylemleri güvenlik kameraları tarafından da tespit edildi. Fatih İnalkoç'un da aralarındaki çete üyeleri adliyeye sevk edildi. Alaattin Saral aranıyor.
Alaattin Saral çetesine yönelik operasyonlar sürüyor. Fatih İnalkoç adliyede.
Alaattin Saral çetesine yönelik operasyonlar sürüyor. Fatih İnalkoç adliyede.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.