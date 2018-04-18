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Sitoçi operasyonu

Polis, suç örgütüne yönelik baskın düzenledi. Saral çetesi çökertildi. kaçakçısı Baybaşin’in ortağının kardeşi ’yi öldüren tetikçi de ele geçirildi

Sitoçi operasyonu
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'ın cezaevi arkadaşı ve aynı zamanda adamı olan ve Fatih Saral tarafından yönetildiği iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan zanlılar arasında bulunan S.S'nin, Ataköy'de 23 Ocak'ta sabah sporundan dönerken öldürülen Kemal Serdar Sitoçi'nin (70) katili olduğu belirlendi. Uluslararası kaçakçısı Hüseyin Baybaşin'in kolu Musa ile Selim Sitoçi'nin kardeşi olan ve 'de eczanesinin bulunduğu halde İstanbul'da yaşayan Sitoçi'nin hangi amaçla öldürüldüğü hakkında açıklama yapılmadı. Bahçelievler, Bakırköy ve Beşiktaş'taki operasyonlarda yakalanan 31 kişi ile birlikte 9 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 2 adet kılıç ve uyuşturucu ele geçirildi. Çete üyelerinin, borcu olmadığı halde esnaf ve işadamlarına baskı oluşturarak haraç aldıkları, haraç vermeyenleri de darp edip, silahla yaraladıkları belirlendi. Çete üyelerinin, darp ve silahlı yaralama eylemleri güvenlik kameraları tarafından da tespit edildi. Fatih İnalkoç'un da aralarındaki çete üyeleri adliyeye sevk edildi. Alaattin Saral aranıyor.


Alaattin Saral çetesine yönelik operasyonlar sürüyor. Fatih İnalkoç adliyede.
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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