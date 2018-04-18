;
Yol Durumu
  1. TSK içinde 3 bin FETÖ'cü deşifre oldu

'i uzatan tezkere 'de kabul edildi

'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, Genel Kurulunda kabul edildi

OHAL uzatıldı

Olağanüstü halin () 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi, Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi görüşüldü.

Hükümet, siyasi parti grupları ve şahıslar adına konuşmaların ardından tezkerenin oylaması gerçekleştirildi.

Yapılan oylama sonucunda, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, oylamanın ardından birleşime ara verdi.

Kanser Hastalığının Artmasına Neden Olan Sebepler İle Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Verilen Meclis Araştırması Önergelerinin görüşmesine geçileceğini kaydeden Aydın, hükümetin yerinde olmaması ve Genel Kurulun gündeminde başka bir iş bulunmaması nedeniyle yarın saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Etiketler: ,
  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 17:54
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar