Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bu sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucunda, teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.



SİİRT'TE 7 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan TSK'dan yapılan bir diğer duyuruda "Siirt/Pervari kırsalında 17 Nisan 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyon sonucunda, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.