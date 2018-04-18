Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bu sabah saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekat sonucunda, teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.
SİİRT'TE 7 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan TSK'dan yapılan bir diğer duyuruda "Siirt/Pervari kırsalında 17 Nisan 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyon sonucunda, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
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