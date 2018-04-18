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Kuzey 'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 'ın kuzeyindeki Zap bölgesine yönelik hava harekatında teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Iraka hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bu sabah saatlerinde 'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekat sonucunda, teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edildi, 5 terörist etkisiz hale getirildi.

SİİRT'TE 7 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan 'dan yapılan bir diğer duyuruda "Siirt/Pervari kırsalında 17 Nisan 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyon sonucunda, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 08:39
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