Kadına yönelik şiddet durmadı. Mağdurlardan biri de 23 yaşındaki Dilara Kandak'tı. Antalya'nın Korkuteli İlçesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Kandak, 2 yıl önce eşinden boşandı. Genç kadın 22 Ocak'ta kayıplara karıştı. Kandak, tüm arama çalışmalarına rağmen bulunamadı. Polis, 4 Mart'ta çıplak halde battaniyeye sarılıp ormanlık alana gömülen Dilara Kandak'ın cesedine ulaştı. Ekipler, cinayeti aydınlatmak için çalışma başlattı.
Boşandığı eski kocası tarafından öldürülen Dilara Kandak, daha 23 yaşındaydı. Genç kadından geriye gözü yaşlı 2 evlat kaldı.
YENİ EŞİ 3 AYLIK HAMİLE
Kurulan özel ekip, genç kadının boğularak öldürüldüğünü saptadı. Ayrıca ceset üzerinde sperm kalıntıları vardı. DNA testi için aralarında Kandak'ın eski eşi Ahmet Yorulmaz'ın (25) da bulunduğu bazı şüphelilerden örnekler alındı. Ceset üzerinde tespit edilen spermlerin, Kandak'ın eski eşi Yorulmaz'a ait olduğu anlaşıldı. Telefon kayıtları da incelendiğinde, genç kadının en son eski eşiyle görüştüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine Ahmet Yorulmaz gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan zanlı, suçlamaları kabul etmeyerek susma hakkını kullandı. Tutuklanan Yorulmaz'ın bir süre önce ikinci evliliğini yaptığı ve eşinin 3 aylık hamile olduğu bilgisine ulaşıldı.
Erdoğan ÖZTÜRK
Boşandığı eski kocası tarafından öldürülen Dilara Kandak, daha 23 yaşındaydı. Genç kadından geriye gözü yaşlı 2 evlat kaldı.
YENİ EŞİ 3 AYLIK HAMİLE
Kurulan özel ekip, genç kadının boğularak öldürüldüğünü saptadı. Ayrıca ceset üzerinde sperm kalıntıları vardı. DNA testi için aralarında Kandak'ın eski eşi Ahmet Yorulmaz'ın (25) da bulunduğu bazı şüphelilerden örnekler alındı. Ceset üzerinde tespit edilen spermlerin, Kandak'ın eski eşi Yorulmaz'a ait olduğu anlaşıldı. Telefon kayıtları da incelendiğinde, genç kadının en son eski eşiyle görüştüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine Ahmet Yorulmaz gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan zanlı, suçlamaları kabul etmeyerek susma hakkını kullandı. Tutuklanan Yorulmaz'ın bir süre önce ikinci evliliğini yaptığı ve eşinin 3 aylık hamile olduğu bilgisine ulaşıldı.
Erdoğan ÖZTÜRK
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